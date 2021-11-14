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27 ноября 00:00
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А третий похож не на родителей! Жена Ярмоленко умилила снимком своих детей

Андрей Трофимов
14 ноября, 19:53
Максим, Иван и Даниил – как же быстро растут сыновья лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко!

Сыновья Андрея Ярмоленко / Фото: Instagram

Чужие дети быстро растут – в правдивости этих слов лишний раз убеждаешься, рассматривая фото, опубликованное женой Андрея Ярмоленко Инной.

"Все свое ношу с собой", – так подписала снимок в Instagram Инна.

На нем ее главное сокровище – дети, поместившиеся на задних сидениях машины.

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Посередине – 8-летний Иван, по краям от него – 6-летний Даниил и самый маленький, Максим, которому недавно исполнился годик.

  • "Три богатыря".
  • "Старший похож на папу, средний на маму, а младшенький – на тетю".
  • "Еще лапочку дочку надо", – пишут в комментариях фолловеры Инны Ярмоленко.

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А вот жена Ярмоленко – с сестрой Андрея

Напомним, что Инна Ярмоленко по образованию – специалист по международным отношениям и дипломатии. Брак пара оформила в конце 2011 года.

Живут в Лондоне, где Андрей Яромленко выступает за Вест Хэм, но, не исключено, вскоре переберутся в Геную. В Ярмоле заинтересован Шева.

Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters