А третій схожий не на батьків! Дружина Ярмоленка зворушила знімком своїх дітей

Сини Андрія Ярмоленка / Фото: Instagram

Чужі діти швидко ростуть – у правдивості цих слів вкотре переконуєшся, розглядаючи фото, опубліковане дружиною Андрія Ярмоленка Інною.

"Усе своє ношу з собою", – так підписала знімок у Instagram Інна.

На ньому її головний скарб – діти, що помістилися на задніх сидіннях машини.

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Посередині – 8-річний Іван, по краях від нього – 6-річний Данило і найменший, Максим, якому нещодавно виповнився рік.

"Три богатирі".

"Старший схожий на тата, середній на маму, а молодший – на тітку".

"Ще доньку треба", – пишуть у коментарях фоловери Інни Ярмоленко.

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А ось дружина Ярмоленка – із сестрою Андрія

Нагадаємо, що Інна Ярмоленко за освітою – фахівець із міжнародних відносин та дипломатії. Шлюб пара оформила наприкінці 2011 року.

Мешкають у Лондоні, де Андрій Яромленко виступає за Вест Гем, але, не виключено, невдовзі переберуться до Генуї. У Ярмолі зацікавлений Шева.