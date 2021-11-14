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Зоря --
27 листопада 00:00
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Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
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А третій схожий не на батьків! Дружина Ярмоленка зворушила знімком своїх дітей

Андрій Трофімов
14 листопада, 19:53
Максим, Іван та Данило – як же швидко ростуть сини лідера збірної України Андрія Ярмоленка!

Сини Андрія Ярмоленка / Фото: Instagram

Чужі діти швидко ростуть – у правдивості цих слів вкотре переконуєшся, розглядаючи фото, опубліковане дружиною Андрія Ярмоленка Інною.

"Усе своє ношу з собою", – так підписала знімок у Instagram Інна.

На ньому її головний скарб – діти, що помістилися на задніх сидіннях машини.

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Посередині – 8-річний Іван, по краях від нього – 6-річний Данило і найменший, Максим, якому нещодавно виповнився рік.

  • "Три богатирі".
  • "Старший схожий на тата, середній на маму, а молодший – на тітку".
  • "Ще доньку треба", – пишуть у коментарях фоловери Інни Ярмоленко.

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А ось дружина Ярмоленка – із сестрою Андрія

Нагадаємо, що Інна Ярмоленко за освітою – фахівець із міжнародних відносин та дипломатії. Шлюб пара оформила наприкінці 2011 року.

Мешкають у Лондоні, де Андрій Яромленко виступає за Вест Гем, але, не виключено, невдовзі переберуться до Генуї. У Ярмолі зацікавлений Шева.

Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters