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А так можно было? Украинские футболисты голосовали за себя в опросе на лучшего игрока года

Андрей Трофимов
30 декабря, 17:06
После завершения первой половины сезона в Украине определяли лучшего футболиста чемпиона Украины 2021 года

Буяльский, Цыганков и Мудрик голосовали за себя в опросе на игрока года / Фото: Коллаж: Сегодня

Победителем стал форвард Днепра-1 Артем Довбик, но интереснее не сами результаты голосования, а процесс выбора.

Сеть рассмешил тот факт, что некоторые футболисты… голосовали сами за себя! Так, динамовцы Виталий Буяльский и Виктор Цыганков включили себя любимых в свои тройки призеров.

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Так же поступил полузащитник Шахтера Михаил Мудрик. Отметим, что ни один из них не посчитал себя лучшим.

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Впрочем, эти голоса не повлияли на итоге распределение мест, ведь Довбик выиграл с уверенным отрывом. Игрок Днепра-1 набрал 245 баллов, в тройку лучших также вошли Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.

  • 1. Артем Довбик (Днепр-1) – 245 баллов
  • 2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178
  • 3. Николай Шапаренко (Динамо) – 173

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