30 грудня 23:00
Порту --
Бенфіка --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 2022 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 2022 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 2022 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 2022 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

А так можна було? Українські футболісти голосували за себе в опитуванні на найкращого гравця року

Андрій Трофімов
30 грудня, 17:06
Після завершення першої половини сезону в Україні визначали найкращого футболіста чемпіона України 2021 року

Буяльский, Циганков і мудрик голосовали за себе в опитуванні за кращого гравця року / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможцем став форвард Дніпра-1 Артем Довбик, але цікавішими не самі результати голосування, а процес вибору.

Мережа розсмішила той факт, що деякі футболісти… голосували самі за себе! Так, динамівці Віталій Буяльський та Віктор Циганков включили себе коханих у свої трійки призерів.

Реклама

Так само вчинив півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик. Зазначимо, що жоден із них не вважав себе кращим.

Реклама

Втім, ці голоси не вплинули на результаті розподілу місць, адже Довбик виграв із впевненим відривом. Гравець Дніпра-1 набрав 245 балів, до трійки найкращих також увійшли Віктор Циганков та Микола Шапаренко.

  • 1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 245 балів
  • 2. Віктор Циганков (Динамо) – 178
  • 3. Микола Шапаренко (Динамо) – 173

Раніше герой Євро-2020 розповів, як завдяки помічнику Андрія Шевченка Андреа Мальдері він вийшов на поле у пам'ятному поєдинку проти Швеції і забив переможний гол на 120-й хвилині матчу.