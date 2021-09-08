8 сентября 21:45
Чехия 1
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Шахтер --
Динамо --
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А обниматься будут? Украина против России в плей-офф Евро-2021

Андрей Трофимов
8 сентября, 23:31
Мужская сборная Украины по волейболу в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против серебряных призеров Олимпийских игр в Токио

Матч пройдет 11 сентября

Сегодня сборная Украины потерпела поражение в последнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Наша команда уступила Польше – 0:3 (15:25, 20:25, 21:25).

Таким образом, украинские волейболисты заняли третье место в группе и вышли в плей-офф. Где уже определился наш соперник. В 1/8 финала Украина сыграет против России, которая заняла второе место в своей группе.

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Игра состоится в Гданьске 11 сентября.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио-2020 сборная России дошла до финала, где уступила Франции.

Ранее на женском чемпионате Европы по волейболу Украина в 1/8 финала уступила Польше.

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