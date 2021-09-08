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Минай --
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18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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А обніматися будуть? Україна проти Росії в плей-офф Євро-2021

Андрій Трофімов
8 вересня, 23:31
Чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зіграє проти срібних призерів Олімпійських ігор в Токіо

Матч пройде 11 вересня

Сьогодні збірна України зазнала поразки в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу. Наша команда поступилася Польщі – 0:3 (15:25 20:25, 21:25).

Отже, українські волейболісти посіли третє місце в групі і вийшли в плей-офф. Де вже визначився наш суперник. В 1/8 фіналу Україна зіграє проти Росії, яка посіла друге місце в своїй групі.

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Гра відбудеться у Гданську 11 вересня.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Токіо-2020 збірна Росії дійшла до фіналу, де поступилася Франції.

Раніше на жіночому чемпіонаті Європи з волейболу Україна в 1/8 фіналу поступилася Польщі.

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