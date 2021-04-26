А Ломаченко все бежит: боксер преодолел необычную дистанцию

Знаменитый украинский спортсмен готовится к бою с японцем Накатани в родных местах и пробежался от Белогорода-Днестровского до Затоки

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко перешел к серьезной подготовке к первому в этом году поединку. Напомним, бой Ломаченко – Накатани официально получил дату и место. За два месяца до встречи в США украинец занимается у себя дома в Одесской области.

Сегодня 33-летний спортсмен пробежал довольно внушительный кросс – от Белгорода-Днестровского до Затоки. По пересеченной местности Васе пришлось преодолеть около 20 км, с чем он успешно справился. Начав бег возле дома, Лома завершил его на берегу Черного моря.

Смотрите лучшие нокауты японского соперника Ломаченко.

Видеоролик о необычном занятии боксер опубликовал на своей страничке в Instagram.

Поклонники поддержали украинца, но нашли возможность и для легкой иронии: "Ходят слухи, что Вася все еще бежит", "Косит под Рокки", "Я – когда нет денег на маршрутку", "Носки – то, что нужно" и т. п.

Сегодня же Усик отреагировал на годовщину трагедии в Чернобыле.

Вспомним, как Василий и Александр расслаблялись в бассейне:

Ломаченко и Усик отдыхают в бассейне