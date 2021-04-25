А что скажет Бацька? Горячие пляжные фото белорусской легкоатлетки

Призер чемпионата мира и Европы прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова использовала день отдыха в жаркой Анталии для вылазки на море

Успешная белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, выступающая в прыжках в длину, имеет большую армию поклонников не только благодаря своим спортивным достижениям. Призер чемпионата мира и Европейских игр обладает эффектной внешностью и стесняется демонстрировать свое тело в Instagram.

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Сейчас Анастасия готовится к летним Олимпийским играм-2020 в Токио. Сборы белоруски проходят в солнечной Анталии, где есть возможность вбираться на пляж. "День отдыха", – подписала свое фото в купальнике с блестящим верхом прыгунья и произвела фурор.

"Невероятная", "Роскошная", "Хочу такой пресс! Ты – моя бомбита", "Тело победителя", – восторгались Мирончик-Ивановой ее фоловеры.

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На чемпионате Европы-2019 в помещении белоруска обошла в борьбе за серебряную медаль украинку Марину Бех-Романчук. А уже в этом году оказалась только четвертой, тогда как Марина вырвала победу. И мы можем увидеть продолжение этой борьбы летом в Токио.

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