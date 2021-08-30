51-я медаль Украины! Наши пловцы вчетвером поднялись на пьедестал в Токио

Австралия берет золото, Украина - третья / Фото: REUTERS

В финальном заплыве нашу команду представляли Юрий Боржинский, Денис Дубров, Андрей Трусов, Максим Крипак.

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Сразу на старте с невероятным преимуществом лидерство захватила Австралия и не отдала его до самого финиши, хотя на длинной дистанции растеряла практически весь гандикап.

Украина большую часть дистанции шла на 4-5 позициях, но на финишный этап вышла в тройке лидеров и уже не упустила медаль.

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Украина в Токио завоевала уже 51 медаль! В копилке нашей команды 12 золотых, 26 серебряных и 13 бронзовых наград. В медальном зачете украинцы занимают пятое место.

Напомним, сегодня ранее украинский пловец Андрей Трусов выиграл уже третью свою медаль на Паралимпийских играх в Токио. На его счету золото с мировым рекордом и два серебра.