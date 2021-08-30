51-я медаль України! Наші плавці вчотирьох піднялися на п'єдестал в Токіо

Австралія бере золото, Україна - третя / Фото: REUTERS

У фінальному запливі нашу команду представляли Юрій Боржінскій, Денис Дубров, Андрій Трусов, Максим Кріпак.

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Відразу на старті з неймовірною перевагою лідерство захопила Австралія і не віддала його до самого фінішу, хоча на довгій дистанції втратила майже весь гандикап.

Україна більшу частину дистанції йшла на 4-5 позиціях, але на фінішний етап вийшла в трійці лідерів і вже не упустила медаль.

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Україна в Токіо завоювала вже 51 медаль! У скарбничці нашої команди 12 золотих, 26 срібних і 13 бронзових нагород. У медальному заліку українці посідають п'яте місце.

Нагадаємо, сьогодні раніше український плавець Андрій Трусов виграв вже третю свою медаль на Паралімпійських іграх в Токіо. На його рахунку золото зі світовим рекордом і два срібла.