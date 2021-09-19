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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
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30 комнат за 48 млн евро! Месси присмотрел себе замок под Парижем (фото)

Олег Люлька
19 сентября, 17:24
Звездный новичок Пари Сен-Жермен Лионель Месси продолжает поиск нового места жительства после переезда во Францию и, похоже, близок к решению этого вопроса

Замок, который пришелся Месси по душе / Фото: Instagram

Сейчас аргентинец с семьей живет в элитном отеле, но уже скоро они могут переехать в замок, расположенный под Парижем.

Об этом сообщает RMC Sport.

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Пока Месси занят своими футбольными делами, его жена, Антонелла Рокуццо, просматривала потенциальные дома для переезда. Она искала идеальный дом, который бы напоминал семье их особняк в Барселоне, и остановилась на варианте с замком Pink Palace в богатом районе коммуны Ле-Везине.

Месси и его семья / Фото: Instagram

Шикарный замок 1899 года, в котором бывший президент Франции Шарль де Голль останавливался на несколько дней в 1940 году во время Второй мировой войны, расположен неподалеку от тренировочной базы ПСЖ.

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При покупке замка в распоряжении семьи Месси с тремя детьми окажется площадь в две тысячи квадратных метров с 30 комнатами. В помещениях есть домашний кинотеатр, крытый корт для сквоша, роскошный бассейн и тренажерный зал. Кроме того, на территории предусмотрены помещения для персонала.

Стоимость данной постройки оценивается в 48 млн евро.

Стоит отметить, что первоначально супруга Лионеля присматривалась к дому в Нейи-сюр-Сен. Это здание находится в коммуне, примыкающей к окраине Парижа и расположенной около Булонского леса. Однако владелец дома, узнав о звездном статусе потенциальных клиентов, сильно завысил арендную плату.

Интересно, что буквально недавно конкурент Месси за звание лучшего футболиста всех времен Роналду покинул Манчестер – португальца достали овцы.

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