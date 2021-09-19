22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

30 кімнат за 48 млн євро! Мессі пригледів собі замок під Парижем (фото)

Олег Люлька
19 вересня, 17:24
Зірковий новачок Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі продовжує пошук нового місця проживання після переїзду до Франції і, схоже, близький до вирішення цього питання

Замок, обраний родиною Мессі / Фото: Instagram

Нині аргентинець із сім'єю живе в елітному готелі, але вже скоро вони можуть переїхати до замку, розташованого під Парижем.

Про це повідомляє RMC Sport.

Читайте також: Мессі і Роналду таке навіть не снилося: неймовірне досягнення футболіста за 130 мільйонів

Поки Мессі зайнятий своїми футбольними справами, його дружина, Антонелла Рокуццо, переглядала потенційні будинки для переїзду. Вона шукала ідеальний дім, який би нагадував сім'ї їхній маєток у Барселоні, і зупинилася на варіанті з замком Pink Palace в багатому районі комуни Ле-Везіне.

Мессі і його родина / Фото: Instagram

Шикарний замок 1899 року, в якому колишній президент Франції Шарль де Голль зупинявся на кілька днів 1940 року під час Другої світової війни, розташований неподалік тренувальної бази ПСЖ.

Реклама

У разі придбання замку в розпорядженні сім'ї Мессі з трьома дітьми виявиться площа в дві тисячі квадратних метрів з 30 кімнатами. У приміщеннях є домашній кінотеатр, критий корт для сквошу, розкішний басейн і тренажерний зал. Крім того, на території передбачені приміщення для персоналу.

Вартість споруди оцінюється в 48 млн євро.

Варто зазначити, що спершу дружина Ліонеля придивлялася до дому в Неї-сюр-Сен. Ця будівля перебуває в комуні, що примикає до околиці Парижа і розташована біля Булонського лісу. Однак власник будинку, дізнавшись про зірковий статус потенційних клієнтів, надто завищив орендну плату.

Цікаво, що недавно конкурент Мессі за звання найкращого футболіста всіх часів Роналду покинув Манчестер – португальця дістали вівці.

Реклама