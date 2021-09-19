30 кімнат за 48 млн євро! Мессі пригледів собі замок під Парижем (фото)

Замок, обраний родиною Мессі / Фото: Instagram

Нині аргентинець із сім'єю живе в елітному готелі, але вже скоро вони можуть переїхати до замку, розташованого під Парижем.

Про це повідомляє RMC Sport.

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Поки Мессі зайнятий своїми футбольними справами, його дружина, Антонелла Рокуццо, переглядала потенційні будинки для переїзду. Вона шукала ідеальний дім, який би нагадував сім'ї їхній маєток у Барселоні, і зупинилася на варіанті з замком Pink Palace в багатому районі комуни Ле-Везіне.

Мессі і його родина / Фото: Instagram

Шикарний замок 1899 року, в якому колишній президент Франції Шарль де Голль зупинявся на кілька днів 1940 року під час Другої світової війни, розташований неподалік тренувальної бази ПСЖ.

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У разі придбання замку в розпорядженні сім'ї Мессі з трьома дітьми виявиться площа в дві тисячі квадратних метрів з 30 кімнатами. У приміщеннях є домашній кінотеатр, критий корт для сквошу, розкішний басейн і тренажерний зал. Крім того, на території передбачені приміщення для персоналу.

Вартість споруди оцінюється в 48 млн євро.

Варто зазначити, що спершу дружина Ліонеля придивлялася до дому в Неї-сюр-Сен. Ця будівля перебуває в комуні, що примикає до околиці Парижа і розташована біля Булонського лісу. Однак власник будинку, дізнавшись про зірковий статус потенційних клієнтів, надто завищив орендну плату.

Цікаво, що недавно конкурент Мессі за звання найкращого футболіста всіх часів Роналду покинув Манчестер – португальця дістали вівці.