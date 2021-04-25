175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударом

Необычный боксерский поединок прошел в США. На ринге встретились два дебютанта супертяжелого веса Даджуан Кэллоуэй и Исайя Маргхейм. Изюминкой стало то, что вес Кэллоуэя составил 175 кг!
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Бой продлился всего полторы минуты и завершился после несильного тычка Кэллоуэя в сторону соперника, его даже ударом тяжело назвать. Тем не менее, Маргхейм сначала встал на колени, а затем и вовсе лег на ринг, когда рефери просигнализировал об окончании поединка.
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