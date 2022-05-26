Думав, що це кінець: великий шанувальник України дивом уникнув смерті

Легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр із перших днів війни підтримав Україну. Ягр збирав гроші для наших біженців. А вчора хокеїст потрапив у жахливу ДТП. В автомобіль спортсмена врізався трамвай. Аварія сталася у Празі.
Це моя вина. Я намагався повернути, але машин було багато. Я не встиг зреагувати на трамвай, який їхав на високій швидкості. Я помітив його в півметрі від себе в останній момент. Я думав, що це кінець.
Я завжди вірив, що вища сила тримає мене за руку, і сьогодні я знову переконався в цьому. Дякую Боже!
Я вибрався з машини без травм. Але найголовніше, що з пасажирами в трамваї нічого не сталося", – написав Ягр в Instagram.
Читайте також: У Чехії випустили пам'ятну банкноту на честь олімпійського чемпіона
Яромиру Ягру – 50 років, але він досі виступає на професійному рівні. Грає за чеський клуб Кладно.
Ягр двічі виборював Кубок Стенлі у складі Піттсбург Пінгвінз (1991, 1992). Зі збірною Чехії ставав олімпійським чемпіоном (1998) та двічі чемпіоном світу (2005, 2010). У 2017 році його включено до списку 100 найкращих хокеїстів за всю історію НХЛ.