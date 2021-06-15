Володар Кубка УЄФА з України залишився без клубу

Український захисник Дмитро Чигринський залишає грецький АЕК, футболіст відіграв за клуб п'ять сезонів і в 2018 році вигравав національний чемпіонат

Чигринський п'ять років провів у Греції

Грецький АЕК оголосив про відхід українського захисника Дмитра Чигринського. Він виступав за клуб з літа 2016 року. За цей час Чигринський зіграв в 126 матчах і забив 5 голів. Ставав чемпіоном Греції в 2018 році.

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Дмитро Чигринський народився 7 листопада 1986 року в Ізяславі Хмельницької області. Займався футболом у львівському училищі фізичної культури, а в 16 років перейшов в Шахтар. За "гірників" виступав з 2002 по 2015 роки з перервами – на оренду в запорізький Металург і повноцінний сезон в Барселоні. Потім рік відіграв в Дніпрі, а звідти поїхав в АЕК.

З Шахтарем шість разів ставав чемпіоном України, перемагав в Кубку УЄФА. З Барселоною вигравав чемпіонат Іспанії і клубний чемпіонат світу.

Поки про майбутні плани українця не повідомляється. Раніше були чутки, що Чигринський може продовжити кар'єру на Кіпрі, в Україні або завершити кар'єру.