15 червня 86’
Угорщина 0
Португалія 0
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Володар Кубка УЄФА з України залишився без клубу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 червня, 19:33
Копіювати лінк
Український захисник Дмитро Чигринський залишає грецький АЕК, футболіст відіграв за клуб п'ять сезонів і в 2018 році вигравав національний чемпіонат
Чигринський п'ять років провів у Греції
Чигринський п'ять років провів у Греції

Грецький АЕК оголосив про відхід українського захисника Дмитра Чигринського. Він виступав за клуб з літа 2016 року. За цей час Чигринський зіграв в 126 матчах і забив 5 голів. Ставав чемпіоном Греції в 2018 році.

Читайте також: У АЕКа епідемія після поїздки в Україну: слідом за Шаховим COVID-19 заразився Чигринський

Дмитро Чигринський народився 7 листопада 1986 року в Ізяславі Хмельницької області. Займався футболом у львівському училищі фізичної культури, а в 16 років перейшов в Шахтар. За "гірників" виступав з 2002 по 2015 роки з перервами – на оренду в запорізький Металург і повноцінний сезон в Барселоні. Потім рік відіграв в Дніпрі, а звідти поїхав в АЕК.

З Шахтарем шість разів ставав чемпіоном України, перемагав в Кубку УЄФА. З Барселоною вигравав чемпіонат Іспанії і клубний чемпіонат світу.

Поки про майбутні плани українця не повідомляється. Раніше були чутки, що Чигринський може продовжити кар'єру на Кіпрі, в Україні або завершити кар'єру.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:0 (86’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти