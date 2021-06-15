Обладатель Кубка УЕФА из Украины остался без клуба

Украинский защитник Дмитрий Чигринский покидает греческий АЕК, футболист отыграл за клуб пять сезонов и в 2018 году выигрывал национальный чемпионат

Чигринский пять лет провел в Греции

Греческий АЕК объявил об уходе украинского защитника Дмитрия Чигринского. Он выступал за клуб с лета 2016 года. За это время Чигринский сыграл в 126 матчах и забил 5 голов. Становился чемпионом Греции в 2018 году.

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Дмитрий Чигринский родился 7 ноября 1986 года в Изяславе Хмельницкой области. Занимался футболом во львовском училище физической культуры, а в 16 лет перешел в Шахтер. За "горняков" выступал с 2002 по 2015 года с перерывами – на аренду в запорожский Металлург и полноценный сезон в Барселоне. Затем год отыграл в Днепре, а оттуда уехал в АЕК.

С Шахтером шесть раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА. С Барселоной выигрывал чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

Пока о будущих планах украинца не сообщается. Ранее были слухи, что Чигринский может продолжить карьеру на Кипре, в Украине или завершить карьеру.