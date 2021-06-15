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Хорватия --
Шотландия --
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Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
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Словакия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Обладатель Кубка УЕФА из Украины остался без клуба

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 июня, 19:33
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Украинский защитник Дмитрий Чигринский покидает греческий АЕК, футболист отыграл за клуб пять сезонов и в 2018 году выигрывал национальный чемпионат
Чигринский пять лет провел в Греции
Чигринский пять лет провел в Греции

Греческий АЕК объявил об уходе украинского защитника Дмитрия Чигринского. Он выступал за клуб с лета 2016 года. За это время Чигринский сыграл в 126 матчах и забил 5 голов. Становился чемпионом Греции в 2018 году.

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Дмитрий Чигринский родился 7 ноября 1986 года в Изяславе Хмельницкой области. Занимался футболом во львовском училище физической культуры, а в 16 лет перешел в Шахтер. За "горняков" выступал с 2002 по 2015 года с перерывами – на аренду в запорожский Металлург и полноценный сезон в Барселоне. Затем год отыграл в Днепре, а оттуда уехал в АЕК.

С Шахтером шесть раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА. С Барселоной выигрывал чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

Пока о будущих планах украинца не сообщается. Ранее были слухи, что Чигринский может продолжить карьеру на Кипре, в Украине или завершить карьеру.

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2
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3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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