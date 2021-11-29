Зірки Шахтаря знялися у кіно! Дивіться взимку у всіх кінотеатрах країни

Пятов і в кіно стоїть на воротах

Телеканал "Україна" та FILM.UA Group представили трейлер сімейної кінокомедії "Велика прогулянка".

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Окрім професійних акторів героями кінострічки стали футболісти донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов та Євген Коноплянка.

Фільм "Велика прогулянка" вийде на екрани кінотеатрів із 24 лютого 2022 року!

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Раніше ми писали, що драма про українську спортсменку здобула дві премії на кінофестивалі.