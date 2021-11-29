29 ноября 19:30
Александрия 0
Заря 1
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Звезды Шахтера снялись в кино! Смотрите зимой во всех кинотеатрах страны

Андрей Трофимов
29 ноября, 22:15
Андрей Пятов и Евгений Коноплянка стали героями кинокомедии "Большая прогулка"

Пятов и в кино стоит на воротах

Телеканал "Украина" и FILM.UA Group представили трейлер семейной кинокомедии "Большая прогулка".

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Кроме профессиональных актеров героями киноленты стали футболисты донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Фильм "Большая прогулка" выйдет на экраны кинотеатрах с 24 февраля 2022 года!

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Ранее мы писали, что драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале.