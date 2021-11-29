Звезды Шахтера снялись в кино! Смотрите зимой во всех кинотеатрах страны

Пятов и в кино стоит на воротах

Телеканал "Украина" и FILM.UA Group представили трейлер семейной кинокомедии "Большая прогулка".

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Кроме профессиональных актеров героями киноленты стали футболисты донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Фильм "Большая прогулка" выйдет на экраны кинотеатрах с 24 февраля 2022 года!

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Ранее мы писали, что драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале.