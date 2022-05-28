Зірки Динамо збирають у Румунії золото для України

Сидорчук і Чернат допомагають Україні

Нинішний капітан Динамо Сергій Сидорчук та колишній гравець киян Флорін Чернат знялися у соціальній рекламі для румунського телебачення.

Мета ролика – звернути увагу на потребу України в крові для постраждалих від війни. Акція отримала назву "Моя кров – золото для України".

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Раніше ми писали, що після початку війни Сергій Сидорчук як багатодітний батько виїхав з України до Бухареста. І наприкінці березня у столиці Румунії дружина футболіста народила сина.

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Флоріна Черната до Динамо запросив ще Валерій Лобановський, 2001 року. Румунський півзахисник провів за Динамо 179 матчів та забив 35 голів.

П'ять разів із Динамо ставав чемпіоном України, ще чотири рази вигравав Кубок України.