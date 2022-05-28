Звезды Динамо собирают в Румынии золото для Украины

Сидорчук и Чернат помогают Украине

Нынешний капитан Динамо Сергей Сидорчук и бывший игрок киевлян Флорин Чернат снялись в социальной рекламе для румынского телевидения.

Цель ролика – обратить внимание на потребность Украины в крови для пострадавших от войны. Акция получила название "Моя кровь – золото для Украины".

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Ранее мы писали, что после начала войны Сергей Сидорчук, как многодетный отец, выехал из Украины в Бухарест. И в конце марта в столице Румынии супруга футболиста родила сына.

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Флорина Черната в Динамо пригласил еще Валерий Лобановский, в 2001 году. Румынский полузащитник провел за Динамо 179 матчей и забил 35 голов.

Пять раз с Динамо становился чемпионом Украины, еще четырежды выигрывал Кубок Украины.