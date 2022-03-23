Козак із Бухареста! Капітан Динамо вчетверте став батьком (фото)

У Сергія Сидорчука народився син. Гравець Динамо зараз перебуває в Румунії через війну в Україні

У Сергія Сидорчука народився син

Наприкінці минулого року сім'я Сидорчуків розповіла про вагітність дружини капітана Динамо. Пара відпочивала на Мальдівах, де Ганна засвітила свій уже заокруглений животик.

Сьогодні ж Сергій повідомив, що у нього народився син. У Stories на своїй сторінці в Instagram Сидорчук виклав ручку немовляти та додав патріотичний підпис: "Ласкаво просимо у цей світ, козаче. Наш маленький українець" .

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Ім'я малюка поки що залишається в секреті. Для Сергія це вже четверта дитина у сім'ї. Разом із дружиною Ганною футболіст збірної України також виховує доньку Кіру та двійнят Микиту та Ніколь. Тепер же гендерний рахунок у родині зрівнявся – 2:2.

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Зазначимо, що, скоріш за все, Ганні довелося народжувати малюка в Бухаресті. Саме туди Сергій із сім'єю переїхав через війну, яку фашистська армія Путіна розв'язала в Україні. Залишається лише сподіватися, що маленька дитина, як і вся сім'я Сидорчуків, якнайшвидше повернуться додому, до мирного Києва.

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Допоки хавбек буде в столиці Румунії, він буде тренуватися у складі місцевого гранду Стяуа. Разом із ним підтримуватимуть форму у клубі гравці Шахтаря Андрій Пятов та Тарас Степаненко.