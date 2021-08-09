Зоряна українка приголомшила заявою про завершення кар'єри після провалу в Токіо

Софія Лискун провалилася в Токіо / Фото: Reuters
До Токіо Софія Лискун приїхала в статусі дворазової чемпіонки Європи, але не впоралася з нервами і посіла 29-у сходинкуз-поміж 30 учасниць.
Ця невдача так засмутила 19-річну уродженку Луганська, що вона вирішила взагалі зав'язати зі спортом.
"Не знаю, чи буду готуватися до Олімпіади-2024 в Парижі. Більше ні, ніж так. Тому що ось так. Планую завершити кар'єру", – заявила Лискун в коментарі Суспільне
"Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звичайно, очікувала чогось більшого, але вийшло так, як вийшло"
"Тренер намагався повернути мене в змагальний стан. Але він був втрачений після того, як я впала", – додала спортсменка
Тим часом, як ми писали раніше, 36-річна Олена Костевич, котра в Токіо виборола бронзу у кульовій стрільбі, має намір виступити ще на двох Олімпіадах.
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