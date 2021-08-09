Звездная украинка ошарашила заявлением о завершении карьеры после провала в Токио

София Лыскун провалилась в Токио / Фото: Reuters
В Токио София Лыскун приехала в статусе двукратной чемпионки Европы, но не совладала с нервами и заняла 29-е место среди 30 участниц.
Эта неудача так расстроила 19-летнюю уроженку Луганска, что та решила вообще завязать со спортом.
"Не знаю, буду ли готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Планирую завершить карьеру", – заявила Лыскун в комментарии Суспільне
"Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось"
"Тренер пытался вернуть меня в соревновательное состояние. Но оно было потеряно после того, как я упала", – добавила спортсменка
Тем временем, как мы писали ранее, 36-летняя Елена Костевич, в Токио добывшая бронзу в пулевой стрельбе, намерена выступить еще на двух Олимпиадах.
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":
Новости на эту же тему:От***итесь от Магучих! За украинку после объятий с россиянкой заступился каратист Следующая Олимпиада уже через полгода! Все о Пекине-2022 Слезы Дарьи Белодед высохли! Красотка в секси-платье и без него Магучих вызвали на ковер в Минобороны за объятия с доверенным лицом Путина