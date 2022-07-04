Зірка НБА допоміг збірній України здобути другу перемогу поспіль

Україна обіграла Північну Македонію у відборі ЧС-2023 / Фото: Колаж: Сьогодні

Підопічні Айнарса Богатскіса зіграли п'ятий матч першого раунду кваліфікації ЧС-2023 з баскетболу. У Скоп'є українці зустрічалися із командою Північної Македонії.

Поєдинок не мав турнірного значення для українців, оскільки у попередньому матчі "синьо-жовті" обіграли Грузію та забезпечили вихід у другий раунд відбору.

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Наші хлопці впевнено розпочали поєдинок, забезпечивши перевагу завдяки чудовій реалізації кидків із дальньої дистанції. З 10 триочкових 7 виявилися результативними.

Потім команда Багатскіса зменшила оберти і суперники зуміли скоротити перевагу українців до 4 балів. Але останнью чверть наші баскетболісти закінчили з переможним рахунком, який дозволив вдруге обіграти македонців у відборі.

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Найкращим гравцем матчу став Святослав Михайлюк, який представляє клуб НБА Торонто Репторс. Він набрав 24 очки.

Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація

Північна Македонія – Україна 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

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Україна: Михайлюк 24, Сидоров 8, Ткаченко 6, Павлов 4+5 підбирань, Скапінцев 0+5 підбирань – старт, Санон 10+4 підбирання + 2 передачі, Бобрів 6+4 підбирання, Крутоус 6, Ковальов 4+6 підбирань, Кравцов 3+ 6 підбирань, Зотов 2, Петров 0.

Наступний матч збірна України зіграє у Ризі проти команди Іспанії 7 липня о 19:00.