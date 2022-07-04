Звезда НБА помог сборной Украины одержать вторую победу подряд

Украина обыграла Северную Македонию в отборе ЧМ-2023 / Фото: ФБУ, Коллаж: Сегодня

Подопечные Айнарса Богатскиса сыграли пятый матч первого раунда квалификации ЧМ-2023 по баскетболу. В Скопье украинцы встречались с командой Северной Македонии.

Поединок не имел турнирного значения для украинцев, поскольку в предыдущем матче "сине-желтые" обыграли Грузию и обеспечили выход во второй раунд отбора.

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Наши парни уверенно начали поединок, обеспечив перевес благодаря прекрасной реализации бросков с дальней дистанции. Из 10 трехочковых 7 оказались результативными.

Затем команда Багатскиса сбавила обороты и соперники сумели сократить перевес украинцев до 4 баллов. Но последнею четверть наши баскетболисты закончили с победным счетом, который позволил вторично обыграть македонцев в отборе.

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Лучшим игроком матча стал Святослав Михайлюк, представляющий клуб НБА Торонто Рэпторс. Он набрал 24 очка.

Чемпионат мира-2023. Квалификация

Северная Македония – Украина 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

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Украина: Михайлюк 24, Сидоров 8, Ткаченко 6, Павлов 4+5 подборов, Скапинцев 0+5 подборов – старт, Санон 10+4 подбора + 2 передачи, Бобров 6+4 подбора, Крутоус 6, Ковалев 4+6 подборов, Кравцов 3+6 подборов, Зотов 2, Петров 0.

Следующий матч сборная Украины сыграет в Риге против команды Испании 7 июля в 19.00.