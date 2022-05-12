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Зірка ММА зібрався набити морду Путіну

Андрій Трофімов
12 травня, 11:58
Знаменитий польський боєць змішаних єдиноборств Ян Блахович підтримав українців і готовий влаштувати самосуд над російським диктатором

Блахович викликає на бій Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Ян Блахович хоче провести бій з президентом Росії Володимиром Путіним. Польський боєць не може вибачити російському диктаторові напад на Україну.

Раніше рашисти вбили українського бійця ММА, який мав їхати на чемпіонат світу.

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"Я б побився з Путіним. Я показав би йому те, що хоче показати йому весь світ – де його місце", – заявив Блахович в інтерв'ю New York Post.

Дивіться, як б'ється Блахович:

"Щодня ти прокидаєшся і перевіряєш в інтернеті, що трапилося в Україні.

Українці – молодці, вони роблять чудову роботу. Ніхто не очікував, що вони захищатимуться так потужно. Росіяни вбивають там дітей та жінок. Вони не солдати, а вбивці. Я сподіваюся, що це безумство припиниться.

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Багато людей втікають від війни з України до Польщі. Мій двоюрідний брат прийняв у себе вагітну біженку, яка мешкає у нього вдома. Скоро я переїду до більшого будинку і, можливо, теж когось поселю", – розповів польський боєць.

Яну Блаховичу 39 років. Колишній чемпіон UFC займає 15-те місце в рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії. Провів 37 боїв – 28 перемог та 9 поразок.