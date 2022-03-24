Замість чемпіонату світу – смерть: рашисти вбили українського спортсмена

Війна продовжує завдавати глибоких ран українському спорту. Вчора ми повідомляли, що у Маріуполі загинула юна гімнастка Катя Дяченко.
І знову жахлива новина. При обороні Маріуполя загинув представник збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун.
"23 березня стартував чемпіонат світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну у збірній.
Далі по темі
Та з наступом ворожої Росії змінилися плани. І, як справжній патріот, Єгор пішов на війну відстоювати країну", – повідомляється у Facebook на сторінці Федерації змішаних бойових мистецтв України.
Раніше ми писали, що, захищаючи Маріуполь, загинув 25-річний херсонський весляр Іван Щокін. Він був призером всеукраїнських змагань серед юнаків.
Читайте також:
- Бій українського чемпіона скасували: він воює проти Росії
- Йоб*ний чорт! Боєць UFC наїхав на шанувальника Путіна
- Заблукав, мерзота? Російський боєць поскаржився на смерть брата в Україні
- Зірка UFC захоплюється британськими добровольцями, які громитимуть армію Путіна
- Мій тато робить бомби: українка з UFC пригрозила Путіну