Замість чемпіонату світу – смерть: рашисти вбили українського спортсмена

Боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун загинув під час оборони Маріуполя, у ці дні він мав представляти Україну на світовій першості

Єгор загинув, захищаючи Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна продовжує завдавати глибоких ран українському спорту. Вчора ми повідомляли, що у Маріуполі загинула юна гімнастка Катя Дяченко.

І знову жахлива новина. При обороні Маріуполя загинув представник збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун.

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"23 березня стартував чемпіонат світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну у збірній.

Та з наступом ворожої Росії змінилися плани. І, як справжній патріот, Єгор пішов на війну відстоювати країну", – повідомляється у Facebook на сторінці Федерації змішаних бойових мистецтв України.

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Раніше ми писали, що, захищаючи Маріуполь, загинув 25-річний херсонський весляр Іван Щокін. Він був призером всеукраїнських змагань серед юнаків.