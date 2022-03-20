Зірка Лейкерс пише історію NBA. Нове досягнення Леброна Джеймса

Леброн Джеймс зі своїм четвертим перснем / Фото: Reuters

Джеймсу 37 років, а він продовжує штурмувати рекорди баскетбольної NBA. Леброн у матчі свого Лос-Анджелеса Лейкерса проти Вашингтона побив досягнення Карла Мелоуна в 36 928 очок за кар'єру.

Тепер форвард Лейкерс розташувався на другому рядку у списку найкращих снайперів в історії NBA. Лідером рейтингу залишається легенда того ж Лейкерса Карім Абдул-Джаббар з результатом у 38 387 очок.

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Сам Леброн Джеймс у поєдинку з Вашингтоном набрав 38 очок і зробив десять підбирань, але це не врятувало Лейкерс від поразки з рахунком 119:127. Незважаючи на вік (37 років), Джеймс демонструє просто неймовірні показники.

Зараз він другий за середньою результативністю у сезоні – 29,7 очок за матч. Якщо Леброн продовжить у тому ж дусі, то вже наступного сезону зможе стати найкращим снайпером в історії NBA. У турнірній таблиці Західної Конференції команда Джеймса йде на 9-му місці.