Звезда Лейкерс пишет историю NBA. Новое достижение Леброна Джеймса

Леброн Джеймс со своим четвертым перстнем / Фото: Reuters

Джеймсу 37 лет, а он продолжает штурмовать рекорды баскетбольной NBA. Леброн в матче своего Лос-Анджелес Лейкерс против Вашингтона побил достижение Карла Мэлоуна в 36 928 очков за карьеру.

Теперь форвард Лейкерс расположился на второй строчке в списке лучших снайперов в истории NBA. Лидером рейтинга остается легенда того же Лейкерс Карим Абдул-Джаббар с результатом в 38 387 очков.

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Сам Леброн Джеймс в поединке с Вашингтоном набрал 38 очков и сделал десять подборов, но это не спасло Лейкерс от поражения со счетом 119:127. Несмотря на возраст (37 лет), Джеймс демонстрирует просто невероятные показатели.

Сейчас он второй по средней результативности в сезоне – 29,7 очков за матч. Если Леброн продолжит в том же духе, то уже в следующем сезоне сможет стать лучшим снайпером в истории NBA. В турнирной таблице Западной Конференции команда Джеймса идет на 9 месте.