Зірка "полунички" та затята фанатка клубу Зінченка готується до дебюту в боксі (фото)

Еллі Брук дебютує у рингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Красуні "пікантного кіно" Еллі Брук мало екстриму у житті і вона вирішувала додати адреналіну поєдинком у боксерському рингу. Її дебют у боксі відбудеться незабаром – 16-го липня.

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Спочатку її суперницею повинна була стати колега з OnlyFans Астрід Ветт. Але модель вирішила не ризикувати своїм обличчям і відмовилася від поєдинку.

Замінити Ветт зголосилася екс-зірка шоу "Острів кохання" Ей-Джей Бенкер.

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Тренує актрису дорослого кіно відомий наставник Марк Тіббс, колишній тренер Ділліана Вайта. А спарингує Брук із головною секс-бомбою боксу Ебані Бріджес – австралійською чемпіонкою IBF у найлегшій вазі. До речі, нещодавно сексапільна Бріджес порівняла себе з Усиком. Що вона знайшла спільного?

Сама Еллі Брук запевняє, що вийде на ринг не заради грошей.

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"Мені запропонували взяти участь у шоу. А я подумала, чому б і ні. Це не означає, що мені подобається, коли мене б'ють по обличчю. Але якщо я вплуталася в цю справу, то вже не відступлю. Це точно не заради грошей. Просто хочу, щоб мене знали не лише як модель OnlyFans. Я хочу не просто битися, а робити це добре. У мене вийде, тому що я той ще орач", – цитує Брук Talksport.

Додамо, що окрім своїх зовнішніх переваг, Еллі Брук є затятою прихильницею Манчестер Сіті та збірної Англії.