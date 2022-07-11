Звезда "клубнички" и ярая фанатка клуба Зинченко готовится к дебюту в боксе (фото)

Элли Брук дебютирует в ринге / Фото: Коллаж: Сегодня

Красавице "пикантного кино" Элли Брук мало экстрима в жизни и она решала добавить адреналина поединком в боксерском ринге. Ее дебют в боксе состоится совсем скоро – 16-го июля.

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Первоначально ее соперницей должна была стать коллега по OnlyFans Астрид Уэтт. Но модель решила не рисковать своим лицом и отказалась от поединка.

Заменить Уэтт вызвалась экс-звезда шоу "Остров любви" Эй-Джей Бенкер.

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Тренирует актрису взрослого кино известный наставник Марк Тиббс, бывший тренер Диллиана Уайта. А спаррингует Брук с главной секс-бомбой бокса Эбани Бриджес – австралийской чемпионкой IBF в самом легком весе. Кстати, недавно сексапильная Бриджес сравнила себя с Усиком. Что она нашла общего?

Сама Элли Брук уверяет, что выйдет на ринг не ради денег.

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"Мне предложили поучаствовать в шоу. А я подумала, почему бы и нет. Это не значит, что мне нравится, когда меня бьют по лицу. Но раз я ввязалась в это дело, то уже не отступлю. Это точно не ради денег. Просто хочу, чтобы меня знали не только как модель OnlyFans. Я хочу не просто драться, а делать это хорошо. У меня получится, так как я тот еще пахарь", – цитирует Брук Talksport.

Добавим, что кроме всех своих внешних достоинств, Элли Брук является ярой поклонницей Манчестер Сити и сборной Англии.