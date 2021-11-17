Зірка Барселони став найкращим бомбардиром європейських збірних у 2021 році.

Мемфіс Депай - найкращий бомбардир європейських збірних у 2021 році / Фото: REUTERS

Депай розділив з форвардом збірної Англії Гаррі Кейном звання найкращого бомбардира європейського відбору на ЧС--2022, забивши 12 м'ячів.

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Ще два м'ячі нідерландець забив на Євро-2020 і три – у товариських зустрічах перед чемпіонатом Європи.

Найбільша кількість голів за європейські збірні у 2021 році:

17 – Мемфіс Депай (Нідерланди)

16 – Гаррі Кейн (Англія)

13 – Кріштіану Роналду (Португалія)

11 – Роберт Левандовський (Польща)

11 – Ромелу Лукаку (Бельгія)

Для порівняння, найкращими бомбардирами у складі збірної України стали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко – обидва забили по шість м'ячів у 2021 році.

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Раніше ми писали, що збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022.