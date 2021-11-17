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27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Зірка Барселони став найкращим бомбардиром європейських збірних у 2021 році.

Олександр Трикіша
17 листопада, 18:55
Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай забив 17 голів за національну команду у 2021 році – це найкращий результат у Європі

Мемфіс Депай - найкращий бомбардир європейських збірних у 2021 році / Фото: REUTERS

Депай розділив з форвардом збірної Англії Гаррі Кейном звання найкращого бомбардира європейського відбору на ЧС--2022, забивши 12 м'ячів.

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Ще два м'ячі нідерландець забив на Євро-2020 і три – у товариських зустрічах перед чемпіонатом Європи.

Найбільша кількість голів за європейські збірні у 2021 році:

  • 17 – Мемфіс Депай (Нідерланди)
  • 16 – Гаррі Кейн (Англія)
  • 13 – Кріштіану Роналду (Португалія)
  • 11 – Роберт Левандовський (Польща)
  • 11 – Ромелу Лукаку (Бельгія)

Для порівняння, найкращими бомбардирами у складі збірної України стали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко – обидва забили по шість м'ячів у 2021 році.

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Раніше ми писали, що збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022.