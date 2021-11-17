Звезда Барселоны стал лучшим бомбардиром европейских сборных в 2021 году

Мемфис Депай - лучший бомбардир европейских сборных в 2021 году / Фото: REUTERS

Депай разделил с форвардом сборной Англии Гарри Кейном звание лучшего бомбардира европейского отбора на ЧМ-2022, наколотив 12 мячей.

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Еще два мяча нидерландец забил на Евро-2020 и три – в товарищеских встречах перед чемпионатом Европы.

Наибольшее количество голов за европейские сборные в 2021 году:

17 – Мемфис Депай (Нидерланды)

16 – Гарри Кейн (Англия)

13 – Криштиану Роналду (Португалия)

11 – Роберт Левандовски (Польша)

11 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

Для сравнения, лучшими бомбардирами в составе сборной Украины стали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко – оба забили по шесть мячей в 2021 году.

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Ранее мы писали, что сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на ЧМ-2022.