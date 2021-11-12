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Зірка Барселони ризикує завершити кар'єру через проблеми із серцем

Павло Василенко
12 листопада, 16:35
Нападник Барселони Серхіо Агуеро може закінчити свої виступи на високому рівні через погіршення стану серця

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Аргентинського форварда вже повідомлено про ймовірність того, що він буде змушений піти з футболу.

Раніше ми писали, що Агуеро пропустить близько трьох місяців.

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Проблеми, пов'язані з його серцем складніші, ніж думалося раніше, а МРТ і стрес-тести, які він пройшов в останні дні, показують, що патологія, на яку він страждає, несумісна з грою у професійний футбол, повідомляє Catalunya Radio.

Нагадаємо, що 33-річний Агуеро залишив поле на 41-й хвилині матчу 12-го туру Ла Ліги Барселона – Алавес (1:1) через дискомфорт у грудях. Пізніше стало відомо, що у аргентинця стався напад тахікардії.

Агуеро приєднався до Барселони минулого літа, перейшовши на правах вільного агента з Манчестер Сіті. Контракт аргентинця із синьо-гранатовими розрахований до 30 червня 2023 року.

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Цього сезону Агуеро провів за каталонців п'ять матчів, у яких відзначився одним голом.