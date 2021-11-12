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Звезда Барселоны рискует завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Павел Василенко
12 ноября, 16:35
Нападающий Барселоны Серхио Агуэро может окончить свои выступления на высоком уровне по причине ухудшения состояния сердца

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Аргентинский форвард уже извещен о вероятности того, что он будет вынужден уйти из футбола.

Ранее мы писали, что Агуэро пропустит около трех месяцев.

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Проблемы, связанные с его сердцем более сложные, чем думалось ранее, а МРТ и стресс-тесты, которые он прошел в последние дни, показывают, что патология, которой он страдает, несовместима с игрой в профессиональный футбол, сообщает Catalunya Radio.

Напомним, что 33-летний Агуэро покинул поле на 41-й минуте матча 12-го тура Ла Лиги Барселона — Алавес (1:1) из-за дискомфорта в груди. Позже стало известно, что у аргентинца случился приступ тахикардии.

Агуэро присоединился к Барселоне минувшим летом, перейдя на правах свободного агента из Манчестер Сити. Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В текущем сезоне Агуэро провел за каталонцев пять матчей, в которых отметился одним голом.