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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Зоопарк: російська лижниця накинулася на вболівальників після Олімпіади

Олександр Трикіша
19 лютого, 09:42
Російські спортсмени мають особливе відношення до своїх уболівальників. Олімпійська чемпіонка Пекіна Вероніка Степанова порівняла своїх шанувальників з тваринами

Вероніка Степанова образила вболівальників / Фото: REUTERS

У Пекіні Степанова здобула золоту медаль у жіночій естафетній лижній гонці. А після завершення своїх виступів спортсменка висловила все, що думає про уболівальників.

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"Це вам присвячується, яскраві представники інтернет-фауни: тролі та хейтери! У себе в мікроблогах я вас майже витравила.

Але на різних популярних сайтах ви ще почуваєтеся, як камчатський ведмідь у заповіднику – впевненими у власному праві і без побоювання.

Мені, мабуть, пощастило, у реальному житті мені не зустрічалися люди, які хейтять. Тому дивлюся на таких в інтернеті – як в зоопарк з екзотичними тваринами ходжу", – сказала Степанова championat.com.

Вероника Степанова відповіла на звинувачення в шахрайстві / Фото: REUTERS

До речі, раніше Степанова відзначилася ще одним скандалом. Після підозр журналіста в шахрайстві вона запропонувала пошукати заборонку у неї в трусиках.

Невідомо, чим так розлютили фанати Степанову, але російські спортсмени не вперше ставляться до своїх шанувальників із зневагою.

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Найвідоміший випадок, що вже став мемом, стався у 2012 році під час чемпіонату Європи з футболу.

Після вильоту з турніру вболівальники хотіли з'ясувати, чому команда так слабко виступила, але напоролася на відповідь від Андрія Аршавіна: "Те, що ми не виправдали ваші очікування – це не наші проблеми. Це ваші проблеми" .