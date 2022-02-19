19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Зоопарк: российская лыжница набросилась на болельщиков после Олимпиады

Александр Трикиша
19 февраля, 09:42
Российские спортсмены имеют особое отношение к своим болельщикам. Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова сравнила свих поклонников с животными

Вероника Степанова оскорбила болельщиков / Фото: REUTERS

В Пекине Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафетной лыжной гонке. А после завершения своих выступлений спортсменка высказала все, что думает о болельщиках.

Читайте также: "Эдик, ты опять обос**лся": российские болельщики заклевали своего биатлониста

Реклама

"Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры! У себя в микроблогах я вас почти вытравила.

Но на различных популярных сайтах вы еще себя чувствуете, как камчатский медведь в заповеднике – уверенными в собственном праве и без опаски.

Мне, видимо, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете – как в зоопарк с экзотическими животными хожу", – сказала Степанова championat.com.

Вероника Степанова ответила на обвинения в жульничестве / Фото: REUTERS

Кстати, ранее Степанова отметилась еще одним скандалом. После подозрений журналиста в жульничестве она предложила поискать запрещенку у нее в трусиках.

Неизвестно, чем так разозлили фанаты Степанову, но российские спортсмены не впервые относятся к своим поклонникам с презрением.

Реклама

Самые известный случай, ставший уже мемом, случился в 2012 году во время чемпионата Европы по футболу.

После вылета с турнира болельщики хотели выяснить, почему команда так слабо выступила, но напоролась на ответ от Андрея Аршавина: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы".