Зоопарк: российская лыжница набросилась на болельщиков после Олимпиады

Вероника Степанова оскорбила болельщиков / Фото: REUTERS

В Пекине Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафетной лыжной гонке. А после завершения своих выступлений спортсменка высказала все, что думает о болельщиках.

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"Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры! У себя в микроблогах я вас почти вытравила. Но на различных популярных сайтах вы еще себя чувствуете, как камчатский медведь в заповеднике – уверенными в собственном праве и без опаски. Мне, видимо, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете – как в зоопарк с экзотическими животными хожу", – сказала Степанова championat.com.

Вероника Степанова ответила на обвинения в жульничестве / Фото: REUTERS

Кстати, ранее Степанова отметилась еще одним скандалом. После подозрений журналиста в жульничестве она предложила поискать запрещенку у нее в трусиках.

Неизвестно, чем так разозлили фанаты Степанову, но российские спортсмены не впервые относятся к своим поклонникам с презрением.

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Самые известный случай, ставший уже мемом, случился в 2012 году во время чемпионата Европы по футболу.

После вылета с турнира болельщики хотели выяснить, почему команда так слабо выступила, но напоролась на ответ от Андрея Аршавина: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы".