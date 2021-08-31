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Золотий скандал Паралімпіади зрикошетив у Максима Коваля. За що дісталося футболісту

Андрій Трофімов
31 серпня, 22:44
Колишнього воротаря збірної України з футболу Максима Коваля в соцмережах малайзійські вболівальники сплутали з чемпіоном Паралімпіади у штовханні ядра

Максим Коваль - футболіст і легкоатлет

Небувалий скандал вибухнув на Паралімпійських іграх у Токіо. Однією зі сторін скандалу стала Україна.

У штовханні ядра паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Далі медалі взяли українці Максим Коваль (срібло) і Олександр Яровий (бронза).

Але після закінчення змагань українці подала протест. Поскаржилися, що Золкефлі порушив правила: він невчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Протест задовольнили, і золото віддали Ковалю.

Малайзійські вболівальники прийшли в лють і виплеснули свою злість у соцмережах.

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Вони знайшли сторінку в Instgaram повного тезки легкоатлета – колишнього воротаря київського Динамо і збірної України Максима Коваля, який нині грає в Саудівській Аравії.

Багато стали писати футболістові гидоти, приймаючи його за чемпіона Паралімпіади. Але були і ті, хто став на захист Коваля. "Ми повинні забиратися звідси", – писали малайзійці своїм землякам, які сплутали двох спортсменів.

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