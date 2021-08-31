Золотой скандал Паралимпиады срикошетил в Максима Коваля. За что досталось футболисту

Максим Коваль - футболист и легкоатлет

Небывалый скандал разразился на Паралимпийских играх в Токио. Одной из сторон скандала стала Украина.

В толкании ядра паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Далее медали взяли украинцы Максим Коваль (серебро) и Александр Яровой (бронза).

Но после окончания соревнований украинцы подала протест. Пожаловались, что Золкефли нарушил правила: он не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом. Протест удовлетворили, и золото отдали Ковалю.

Малазийские болельщики пришли в ярость и выплеснули свою злость в соцсетях.

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Они нашли страницу в Instagram полного тезки легкоатлета – бывшего вратаря киевского Динамо и сборной Украины Максима Коваля, который сейчас играет в Саудовской Аравии.

Многие стали писать футболисту гадости, принимая его за чемпиона Паралимпиады. Но были и те, кто стал на защиту Коваля. "Мы должны убираться отсюда", – писали малазийцы своим землякам, которые спутали двух спортсменов.