"Золото" України в руках красунь: коли дивитися фінал Магучіх і Левченко на Олімпіаді

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко передостаннього дня Олімпійських ігор-2020 в Токіо готові піднятися на п'єдестал у Японії

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко / Фото: Reuters

Після сенсаційної поразки боксера Хижняка в фіналі Олімпіади всі надії України на золоту медаль Токіо-2020 тепер пов'язані зі стрибками у висоту у дівчат. Сьогодні за нагороди Ігор битимуться відразу три наші легкоатлетки.

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О 13:35 в сектор для стрибків у висоту вийдуть три українські красуні Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Змагання можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Левченко, Магучіх і Геращенко / Фото: Instagram

Зазначимо, що після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи в Таллінні українка Ярослава Магучіх зробила гучну заяву – її наступний рекорд буде світовим.

"На Олімпіаді в Токіо я хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу стрибнути на світовий рекорд", – сказала Магучіх, яку цитує European Athletics

Ярослава Магучих на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Основною конкуренткою наших дівчат є триразова чемпіонка світу росіянка Марія Ласіцкене, яка обігравала на мундіалях і Юлю, і Ярославу. Але прийшла пора взяти реванш.

Марія Ласіцкене