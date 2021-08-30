Золото зі світовим рекордом! Андрій Трусов став чемпіоном Паралімпіади

Андрій Трусов виграв три нагороди на Іграх в Токіо

Джерелом медалей для України став басейн в Токіо. Уже в першому сьогоднішньому фіналі наш Андрій Трусов виборов нагороду вищої проби. Раніше Україна зібрала повний комплект медалей!

Трусов став переможцем на дистанції 100 метрів на спині. Паралімпійське золото українець виграв зі світовим рекордом – 1.08,14!

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Це вже третя медаль Трусова в Токіо-2020. Він завоював срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200 метрів комплексом.

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Отже, збірна України на Паралімпійських іграх завоювала вже 48 нагород – 12 золотих, 24 срібних і 12 бронзових. У загальнокомандному заліку наша команда посідає п'яте місце.