Золото с мировым рекордом! Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпиады

Андрей Трусов выиграл три награды на Играх в Японии

Кладезем медалей для Украины стал бассейн в Токио. Уже в первом сегодняшнем финале наш Андрей Трусов получил награду высшей пробы. Ранее Украина собрала полный комплект медалей!

Трусов стал победителем на дистанции 100 метров на спине. Паралимпийское золото украинец выиграл с мировым рекордом – 1.08,14!

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Это уже третья медаль Трусова в Токио-2020. Он завоевал серебро на дистанции 400 метров вольным стилем и на 200 метров комплексом.

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Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 48 наград – 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых. В общекомандном зачете наша команда занимает пятое место.