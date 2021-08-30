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Десна 0
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29 августа 19:30 Видео
Заря 1
Ворскла 0
29 августа 19:30 Видео
Рух 1
Львов 0
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
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Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
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Ворскла --
Десна --
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Верес --
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Золото с мировым рекордом! Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпиады

Любомир Луканюк
30 августа, 11:18
Украинский пловец Андрей Трусов выиграл уже третью свою медаль на Паралимпийских играх в Токио. На его счету золото и два серебра

Андрей Трусов выиграл три награды на Играх в Японии

Кладезем медалей для Украины стал бассейн в Токио. Уже в первом сегодняшнем финале наш Андрей Трусов получил награду высшей пробы. Ранее Украина собрала полный комплект медалей!

Трусов стал победителем на дистанции 100 метров на спине. Паралимпийское золото украинец выиграл с мировым рекордом – 1.08,14!

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Это уже третья медаль Трусова в Токио-2020. Он завоевал серебро на дистанции 400 метров вольным стилем и на 200 метров комплексом.

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Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 48 наград – 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых. В общекомандном зачете наша команда занимает пятое место.

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