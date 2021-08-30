Україна зібрала повний комплект медалей! Неймовірний ранок понеділка на Паралімпіаді

Відразу чотири медалі завоювали українські паралімпійці вранці 30 серпня, це дозволило нашій збірній залишитися на п'ятому місці в таблиці медалей

Марина Литовченко виграла золото Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Сьогодні вранці ми знову радіємо за наших паралімпійців, які продовжують свій просто неймовірний виступ на Іграх в Токіо.

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Поки в Україні була глибока ніч, наші спортсмени вже встигли виграти чотири медалі!

Чемпіонкою Паралімпіади стала Марина Литовченко в настільному тенісі.

Срібні медалі виграли Андрій Дорошенко (стрільба) і Віктор Дідух (настільний теніс).

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Бронзу завоювала Ірина Щетнікова в стрільбі.

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Отже, збірна України на Паралімпійських іграх завоювала вже 47 нагород – 11 золотих, 24 срібних і 12 бронзових. У загальнокомандному заліку наша збірна посідає п'яте місце.