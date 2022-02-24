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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Зінченко побажав болісної смерті Путіну, а потім вилучив пост: у нього мама в Росії

Павло Василенко
24 лютого, 12:24
Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко не залишився осторонь після обстрілу українських міст. Українець опублікував емоційну посаду, але потім його видалив

Зінченко видалив пост про Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі Путін розпочав війну проти України, обстрілявши низку українських міст. Ми ведемо онлайн трансляцію головних подій.

Гравець збірної України не зміг стримати емоції та жорстко висловився у Instagram.

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"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота!", – написав Зінченко.

Втім, через деякий час пост був вилучений. Можливо, футболістові довелося видалити його через родичів.

Нагадаємо, Олександр Зінченко народився у Радомишлі Житомирської області. Так склалося, що його батьки розлучилися. І згодом його мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету, з яким пізніше переїхала до Москви, де мешкає на даний момент.

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Додамо, що й сам Зінченко якийсь час жив у Росії, коли грав за Уфу.

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