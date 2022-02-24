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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Зинченко пожелал мучительной смерти Путину, а затем удалил пост: у него мама в России

Павел Василенко
24 февраля, 12:24
Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не остался в стороне после обстрела украинских городов. Украинец опубликовал эмоциональный пост, но затем его удалил

Зинченко удалил пост о Путине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью Путин начал войну против Украины, обстреляв ряд украинских городов. Мы ведем онлайн трансляцию главных событий.

Игрок сборной Украины не смог сдержать эмоции и жестко высказался в Instagram.

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"Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!", – написал Зинченко.

Впрочем, через некоторое время пост был удален. Возможно, футболисту пришлось его удалить из-за родственников.

Напомним, Александр Зинченко родился в Радомышле Житомирской области. Так сложилось, что его родители развелись. И со временем его мать вышла замуж за футбольного тренера Виктора Карапету, с которым позже переехала в Москву, где живет на данный момент.

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Добавим, что и сам Зинченко некоторое время жил в России, когда играл за Уфу.

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