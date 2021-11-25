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ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 0
Мілан 1
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
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Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
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Зеніт --
Челсі --
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Динамо --
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Олександрія --
Зоря --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Зінченко перебив Мессі

Олег Люлька
25 листопада, 09:36
Українець Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок у Манчестер Сіті за переможний матч із ПСЖ, але за деякими показниками перевершив зірку суперників Ліонеля Мессі

Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Завдяки домашній перемозі над ПСЖ із рахунком 2:1 Манчестер Сіті достроково виграв свою групу Ліги чемпіонів та пробився до плей-оф турніру у статусі сіяної команди.

Щоправда, Олександру Зінченку, який вийшов у стартовому складі МанСіті, та ще й не ліворуч в обороні, а в центрі поля, аналітики WhoScored виставили одну з найнижчих оцінок у "містян" – 5,9.

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Нижче (5,8) – лише у центрбека Сіті Джона Стоунза.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ МАНСІТІ

Зінченка замінили на 54-й хвилині на Жезуса за рахунку 1:0 на користь ПСЖ, після чого МанСіті забив два м'ячі та здобув вольову перемогу – 2:1.

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Проте Зінченко, незважаючи на низьку оцінку, за деякими показниками перевершив нападника ПСЖ Ліонеля Мессі, який відіграв весь матч і отримав від аналітиків 6,4 бала.

Наприклад, Зінченко перебив Лео, завдавши два удари по воротах суперника, позаяк Мессі – лише один. Точність передач українця склала 92%, а аргентинця – 89%.

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Нагадаємо, попереднього разу Зінченко виходив на поле у складі МанСіті 3 листопада, коли провів 11 хвилин у переможній зустрічі з Брюгге (4:1).

Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1
Голи: Стерлінг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50