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4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Зинченко перебил Месси

Олег Люлька
25 ноября, 09:36
Украинец Александр Зинченко получил одну из худших оценок в Манчестер Сити за победный матч с ПСЖ, но по некоторым показателям превзошел звезду соперников Лионеля Месси

Зинченко vs Месси / Фото: Getty Images

Благодаря домашней победе над ПСЖ со счетом 2:1 Манчестер Сити досрочно выиграл свою группу Лиги чемпионов и пробился в плей-офф турнира в статусе сеяной команды.

Правда, Александру Зинченко, вышедшему в стартовом составе МанСити, да еще и не слева в обороне, а в центре поля, аналитики WhoScored поставили одну из самых низких оценок у "горожан" – 5,9.

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Ниже (5,8) – только у центрбека Сити Джона Стоунза.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ МАНСИТИ

Зинченко был заменен на 54-й минуте на Жезуса при счете 1:0 в пользу ПСЖ, после чего МанСити забил два мяча и добыл волевую победу – 2:1.

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Тем не менее Зинченко, несмотря на низкую оценку, по некоторым показателям превзошел нападающего ПСЖ Лионеля Месси, отыгравшего весь матч и получившего от аналитиков 6,4 балла.

Например, Зинченко перебил Лео, нанеся два удара по воротам соперника, тогда как Месси – всего один. Точность же передач украинца составила 92%, а аргентинца – 89%.

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Напомним, в предыдущий раз Зинченко выходил на поле в составе МанСити 3 ноября, когда провел 11 минут в победной встрече с Брюгге (4:1).

Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1
Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50