30 жовтня 46’
Маріуполь 1
Динамо 2
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Зінченко – непересічна особистість! Гвардіола засипав компліментами українського гравця

Павло Василенко
30 жовтня, 14:17
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував повернення Олександра Зінченка в дію після травми

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що перше тренування після травми Зінченко провів у чужих шортах.

Хосеп Гвардіола вкотре похвалив українського захисника Манчестер Сіті.

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"У Олександра сильний характер, він легко справляється з тиском. Зінченко – дуже якісний гравець на позиції лівого захисника, він завжди неймовірно сконцентрований, не допускає помилок, він дуже надійний на цій позиції. Звісно, він може грати там".

Ми мали багато проблем з лівими захисниками, за винятком першого сезону, коли у нас були Коларов і Гаель Кліші. Після цього ми боролися з тим, щоб мати нормального гравця.

Фабіан Делф дуже добре адаптувався, а після нього – Зінченко. У той день, коли нам знадобиться, щоб він грав у центрі, він гратиме дуже добре.

Олександр – хлопець, який розуміє гру, хлопець, який дуже добре грає у футбол, непересічна особистість. Тому ми більш ніж задоволені цим процесом.

Поки що Вокер та Канселу показували видатну гру, але водночас сезон довгий, і Зінченку нам знадобиться. Ми раді, що він повернувся після травми", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Manchester Evening News.

У поточному сезоні Зінченко зіграв у складі Манчестер Сіті чотири матчі у всіх турнірах.