Зінченко – непересічна особистість! Гвардіола засипав компліментами українського гравця

Раніше ми писали, що перше тренування після травми Зінченко провів у чужих шортах.

Хосеп Гвардіола вкотре похвалив українського захисника Манчестер Сіті.

"У Олександра сильний характер, він легко справляється з тиском. Зінченко – дуже якісний гравець на позиції лівого захисника, він завжди неймовірно сконцентрований, не допускає помилок, він дуже надійний на цій позиції. Звісно, він може грати там".

Ми мали багато проблем з лівими захисниками, за винятком першого сезону, коли у нас були Коларов і Гаель Кліші. Після цього ми боролися з тим, щоб мати нормального гравця.

Фабіан Делф дуже добре адаптувався, а після нього – Зінченко. У той день, коли нам знадобиться, щоб він грав у центрі, він гратиме дуже добре.

Олександр – хлопець, який розуміє гру, хлопець, який дуже добре грає у футбол, непересічна особистість. Тому ми більш ніж задоволені цим процесом.

Поки що Вокер та Канселу показували видатну гру, але водночас сезон довгий, і Зінченку нам знадобиться. Ми раді, що він повернувся після травми", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Manchester Evening News.