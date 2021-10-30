Зинченко – незаурядная личность! Гвардиола засыпал комплиментами украинского игрока

Ранее мы писали, что первую тренировку после травмы Зинченко провел в чужих шортах.

Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил украинского защитника Манчестер Сити.

"У Александра сильный характер, он легко справляется с давлением. Зинченко – очень качественный игрок на позиции левого защитника, он всегда невероятно сконцентрирован, не допускает ошибок, он очень надежен на этой позиции. Конечно, он может играть там.

Мы испытали много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона, когда у нас были Коларов и Гаэль Клиши. После этого мы боролись с тем, чтобы иметь нормального игрока.

Фабиан Делф очень хорошо адаптировался, а после него – Зинченко. В тот день, когда нам понадобится, чтобы он играл в центре, он будет играть очень хорошо.

Александр – парень, который понимает игру, парень, который очень хорошо играет в футбол, незаурядная личность. Поэтому мы более чем рады этому процессу.

Пока что Уокер и Канселу показывали выдающуюся игру, но в то же время сезон длинный, и Зинченко нам понадобится. Мы рады, что он вернулся после травмы", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.