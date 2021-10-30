30 октября 51’
Мариуполь 1
Динамо 2
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Зинченко – незаурядная личность! Гвардиола засыпал комплиментами украинского игрока

Павел Василенко
30 октября, 14:17
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение Александра Зинченко в строй после травмы

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что первую тренировку после травмы Зинченко провел в чужих шортах.

Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил украинского защитника Манчестер Сити.

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"У Александра сильный характер, он легко справляется с давлением. Зинченко – очень качественный игрок на позиции левого защитника, он всегда невероятно сконцентрирован, не допускает ошибок, он очень надежен на этой позиции. Конечно, он может играть там.

Мы испытали много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона, когда у нас были Коларов и Гаэль Клиши. После этого мы боролись с тем, чтобы иметь нормального игрока.

Фабиан Делф очень хорошо адаптировался, а после него – Зинченко. В тот день, когда нам понадобится, чтобы он играл в центре, он будет играть очень хорошо.

Александр – парень, который понимает игру, парень, который очень хорошо играет в футбол, незаурядная личность. Поэтому мы более чем рады этому процессу.

Пока что Уокер и Канселу показывали выдающуюся игру, но в то же время сезон длинный, и Зинченко нам понадобится. Мы рады, что он вернулся после травмы", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе Манчестер Сити четыре матча во всех турнирах.