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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
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30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Зімбабвієць познущався над Спартаком: чотири голи і сальто назад

Сергій Шаховець
20 жовтня, 21:08
Справжній трилер розігрався в матчі Ліги Європи. Англійський Лестер, завдяки зімбабвійському форварду Дака, зумів добути вольову перемогу в Москві

Форвард Лестера Дака святкує взяття воріт Спартака / Фото: Reuters

У матчі третього туру Ліги Європи Лестер обіграв московський Спартак на його полі з рахунком 4:3. Причому англійці програвали у ході матчу у два м'ячі.

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Дебют матчу не віщував нічого доброго команді Брендана Роджерса. Вже на 11-й хвилині матчу Соболєв вивів "червоно-білих" вперед.

На останніх хвилинах першого тайму шведський легіонер Спартака Ларссон подвоїв рахунок. Гол у "роздягальню" форварда Лестера Патісона Дака скоротив відставання.

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Другий тайм став бенефісом зімбабвійського нападника "лисиць", який до 79-ї хвилини гри оформив покер. На радощах Дака виконав свій коронний номер – сальто.

Гол Соболєва в самому кінці гри вже ніяк не вплинув на результат матчу.

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У результаті Лестер обійшов Спартак в турнірній таблиці групи С, а "червоно-білі" опустилися на третю сходинку.

ОГЛЯД МАТЧУ

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